Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerin incelemesi sonuçlandı. Ölüm nedeni 15 yıl önce kalp krizi olarak açıklanan Kozinoğlu’nun biyolojik örneklerinde antimon bulunması, zehirlenme şüphesini yeniden gündeme getirdi. Ölüm nedenine ilişkin nihai değerlendirmeyi Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu yapacak.

MEZARI 12 EYLÜL’DE AÇILDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kozinoğlu’nun mezarı 12 Eylül’de açıldı. Feth-i kabir işlemi kapsamında alınan doku, kemik ve toprak örnekleri inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İnceleme tamamlanan örnekler 5 Ekim’de yeniden kabrine konuldu.

AMBULANS EKİBİ YEMEKTEYDİ

Kozinoğlu, Odatv davası kapsamında 10 Mart 2011'de tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kayıtlara göre ilk yardım çağrısından sağlık ekibinin kendisine ulaşmasına kadar 29 dakika 36 saniye geçti. Kampüste bulunması gereken ambulans ekibinin o sırada yemek için Silivri merkeze gittiği belirlendi.

Cezaevi kapısına ulaşan ilk ambulansta doktor bulunmadığı, ekibin acil tıp teknisyenlerinden oluştuğu öğrenildi. Kozinoğlu, saat 19.10-19.15 sıralarında Silivri Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldığında yaşam belirtisi göstermiyordu.

DNA İLE KİMLİK DOĞRULANDI

Sabah gazetesinin haberine göre, alınan örneklere ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu 19 Ekim tarihini taşıyor. Raporda, kemik örneklerinden elde edilen DNA profili aile bireylerinden alınan örneklerle karşılaştırıldı. Naaşın yüzde 99,99 olasılıkla Kozinoğlu’na ait olduğu belirlendi.

TOPRAKTA YOK, TIRNAKTA 7 BİN 2 NANOGRAM

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi, doku, kemik, saç, tırnak, kefen ve mezar toprağı dahil toplam 36 numuneyi inceledi. Rapora göre 7 ayrı mezar toprağı örneğinin hiçbirinde antimona rastlanmadı. Kozinoğlu’nun tırnağının gramında ise 7 bin 2 nanogram antimon tespit edildi. Bu değer saçta 548, sabunlaşmış dokularda 720, kemiklerde 175 nanogram olarak ölçüldü.

Analizlerde kurşun, nikel, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metaller de belirlendi. Siyanür ve uyuşturucu madde taramalarında ise herhangi bir bulguya ulaşılmadı. Antimon tespit edilmesi, tek başına zehirlenme sonucu ölümü kanıtlamıyor. Bulguların ölümle bağlantısı Adli Tıp Kurumu’nun nihai değerlendirmesiyle netlik kazanacak.

KAHVE İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre Kozinoğlu, fenalaşmadan kısa süre önce cezaevinde kahve içti. Bu yöndeki anlatımların, raporda yer alan antimon ve arsenik bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

ANTİMON NEDİR?

Antimon, doğada genellikle sülfürlü mineraller halinde bulunan ve metal ile ametal arasında özellikler gösteren bir elementtir. Sanayide alev geciktiricilerde, akülerde, plastik üretiminde ve bazı alaşımlarda kullanılıyor. Yüksek miktarda maruz kalındığında zehirlenmeye yol açabiliyor. Antimon zehirlenmesi bulantı, kusma ve ishalin yanı sıra kalp ritim bozuklukları gibi ciddi kalp-damar sorunlarına neden olabiliyor.

İLK SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE KAPANMIŞTI

Ölümün ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeni kronik iskemik kalp hastalığı olarak belirlenmişti. Raporda zehirlenme veya darp izine rastlanmadığı belirtilmişti. Soruşturma bu rapor doğrultusunda 2012'de takipsizlik kararıyla kapatıldı. Dosya Ağustos 2026'da yeniden değerlendirilmek üzere Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının Faili Meçhul birimine gönderildi.

ADLİ TIP’TAKİ HIRSIZLIK DA DOSYADA

Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yaptığı iddia edilen G.E.’nin de ifadesi alındı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan G.E.’nin ifadesi sırasında, Kozinoğlu’nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi.

SORUŞTURMADA 9 TUTUKLAMA

Soruşturmada bugüne kadar 30 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, 9 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Tutuklananlar arasında FETÖ’den hükümlü eski MİT mensubu Enver Altaylı da bulunuyor. Altaylı, 22 Eylül’de “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Altaylı’nın, Kozinoğlu’nun etkisiz hale getirilmesi gerektiğini yazdığı ileri sürülen mektuplar soruşturma dosyasında yer alıyor. Altaylı ise hakimlikteki sorgusunda suçlamaları reddetti. 9 yıldır cezaevinde olduğunu söyleyen Altaylı, kamuoyunda kendisinin Kozinoğlu’nun katiliymiş gibi gösterildiğini öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com