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Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia

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Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan yeni bir iddia, bu kez futbol sahalarını değil özel hayatını ilgilendiriyor. Portekizli yıldızın, eşi Georgina Rodriguez'in kıskançlığı nedeniyle özel jetinin kadın pilotuyla yollarını ayırdığı ve bu kararın kendisine 100 milyon dolara mal olduğu öne sürüldü.

  • İddiaya göre Cristiano Ronaldo, özel jetinde görev yapan kadın pilotu işten çıkardı; kararın arkasında eşi Georgina Rodriguez'in olduğu öne sürüldü.
  • Kadın pilotun yılda 2 milyon dolar maaş aldığı ve Ronaldo'nun sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edildi.
  • Ronaldo'nun pilotu işten çıkarması nedeniyle 100 milyon dolar tazminat ödediği ileri sürüldü; iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı ve Ronaldo ile Rodriguez'den resmi açıklama yapılmadı.

İddiaya göre Cristiano Ronaldo, özel jetinde görev yapan kadın pilotu işten çıkardı. Kararın arkasında ise eşi Georgina Rodriguez'in bulunduğu ileri sürüldü. Rodriguez'in, Ronaldo ile kadın pilot arasındaki yakınlıktan rahatsız olduğu ve bu nedenle eşinin pilotla çalışmaya devam etmesini istemediği iddia edildi.

YILLIK MAAŞI 2 MİLYON DOLARDI

Ortaya atılan iddialarda, kadın pilotun Ronaldo'nun özel jetinde görev yaptığı ve yılda 2 milyon dolar maaş aldığı belirtildi. Portekizli futbolcunun ise eşinin rahatsızlığı üzerine pilotun sözleşmesini tek taraflı feshettiği öne sürüldü.

100 MİLYON DOLAR TAZMİNAT İDDİASI

Olayla ilgili en çarpıcı iddia ise sözleşmenin feshedilmesinin ardından ortaya çıkan tazminat miktarı oldu. Ronaldo'nun, kadın pilotuyla yollarını ayırması nedeniyle 100 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Ancak kadın pilotun Ronaldo'nun özel jetinde çalıştığı, işten çıkarıldığı ve 100 milyon dolarlık tazminat söz konusu olduğu yönündeki iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. Ronaldo ve Georgina Rodriguez'den de konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCihangir Yazici:

ne alaka saçma bence

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