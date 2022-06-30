Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu törende gözyaşlarına boğuldu
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Önceki gece solunum cihazına bağlandığı yatağından düşerek hayatını kaybeden 85 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlanıyor. Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek olan oyuncunun oğlu Kaan Cüreklibatır, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Battal Gazi, Dünyayı Kurtadan Adam ve dahası Cüneyt Arkın, önceki akşam evinde rahatsızlanarak Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran usta oyuncu, ambulans ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle sanata dünyasını yasa boğan Arkın, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
CENAZE TÖREN ALANINA GETİRİLDİ
Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılacak olan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
BABASININ TABUTUNA DOKUNUP AĞLADI
Arkın'ın sevenlerinin akın ettiği tören alanında Nuri Alço, Ediz Hun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi ünlü isimler de görüntülendi. Babasının Atatürk Kültür Merkezi sahnesine sarılı tabutunun başına giden Kaan Cüreklibatır, gözyaşlarına hakim olamadı.