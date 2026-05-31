Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in milli takım kadrosunda yer almama nedenini açıkladı. Yıldız golcünün olası transfer süreci nedeniyle izinli olduğunu söyleyen Chelle'nin sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"KULÜP DEĞİŞTİRME İHTİMALİ VAR"

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Chelle, yıldız golcünün kadroda yer almamasının nedeninin transfer süreci olduğunu belirtti.

Deneyimli teknik adam, "Victor Osimhen, Polonya ve Portekiz ile yapacağımız hazırlık maçında olmayacak. Çünkü bir kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir. Bu yüzden onun evinde kalmasını tercih ettim." ifadelerini kullandı.

"KAFANIZ YÜZDE 100 BURADA DEĞİLSE..."

Osimhen'in zihinsel olarak transfer sürecine odaklandığını vurgulayan Chelle, oyuncusunu bu nedenle riske atmak istemediğini söyledi. Nijeryalı teknik adam, "Kafanız yüzde 100 burada değilken sahaya çıkıp oynamak iyi bir durum yaratmaz." sözleriyle kararının gerekçesini açıkladı.

TRANSFER İDDİALARI GÜÇ KAZANDI

Eric Chelle'nin açıklamaları, Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin iddiaları daha da güçlendirdi. Son dönemde adı birçok Avrupa deviyle anılan yıldız futbolcunun hangi kulüpte forma giyeceği merakla beklenirken, milli takım teknik direktöründen gelen bu açıklama transfer görüşmelerinin sürdüğü yönündeki yorumları artırdı.

GALATASARAY CEPHESİNDE DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Osimhen'in geleceğiyle ilgili gelişmeler, Galatasaray taraftarları tarafından da yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüyle ilgili planları ve oyuncunun vereceği karar, transfer döneminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

AÇIKLAMALAR BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Eric Chelle'nin doğrudan transfer sürecine işaret eden sözleri futbol kamuoyunda geniş ses getirdi. Osimhen'in hazırlık maçlarında yer almamasının nedeninin resmi ağızdan açıklanması, yıldız futbolcunun kariyerine dair soru işaretlerini daha da artırdı.