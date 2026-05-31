Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek

Ürdün hükümeti, milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maç günlerinde resmi kurumlarda mesai başlangıç saatini 08.00'den 10.00'a çekti. Karar, vatandaşların maçları izleyebilmesi için alındı.

Ürdün hükümeti, milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maç günlerinde resmi kurumlarda mesai başlangıç saatini iki saat erteleme kararı aldı.

Ürdün Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Cafer Hassan'ın talimatıyla, milli takımın maç günlerinde resmi dairelerde işbaşı saatinin 08.00 yerine 10.00 olarak belirlendiği duyuruldu.

Buna göre, grup aşamasındaki ilk tur karşılaşmaları nedeniyle 17, 23 ve 28 Haziran günlerinde Ürdün'deki resmi kurumlarda mesai saat 10.00'da başlayacak.

Açıklamada kararın, Ürdün vatandaşlarının FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösterecek olan milli takımlarının karşılaşmalarını izleyebilmelerini sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.

Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Cezayir ve Avusturya ile mücadele edecek.

Milli takım, turnuva hazırlıklarını 7 Haziran'da ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentindeki Snapdragon Stadyumu'nda Kolombiya ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Ürdün kafilesi, bu maçın ardından Portland kentindeki resmi Dünya Kupası kamp merkezine geçecek.

Kaynak: AA / Laith Anwar Jad#an Al
