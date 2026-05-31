Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Jose Mourinho'nun kulübe önemli katkılar sağladığını belirtirken, son dönemde çıkan iddialara rağmen Portekizli teknik adamla henüz görüşmediğini açıkladı. Perez'in açıklamaları, Mourinho'nun Real Madrid'e dönüş ihtimaline ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, başkanlık seçimleri öncesinde verdiği röportajda Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Portekizli teknik adamı öven Perez, son dönemde çıkan iddialara rağmen henüz bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

MOURINHO İDDİALARINA YANIT VERDİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, El Pais gazetesine verdiği kapsamlı röportajda kulübün geleceğinden seçim sürecine, Vinicius ve Mbappe'den Jose Mourinho'ya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Son dönemde adı yeniden Real Madrid ile anılan Jose Mourinho hakkında da konuşan Perez, Portekizli teknik adamın kulüp üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

"BİZE MÜTHİŞ BİR REKABET GÜCÜ KAZANDIRDI"

Florentino Perez, Mourinho'nun Real Madrid'de görev yaptığı dönemi överek, "Bize müthiş bir rekabet gücü kazandırdı" dedi. İspanyol başkan, Mourinho döneminde takımın Şampiyonlar Ligi'nde üç kez yarı finale yükseldiğini hatırlattı.

"MOURINHO İLE KONUŞMADIM"

Perez, son günlerde çıkan teknik direktörlük iddialarına rağmen Mourinho ile herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı. Real Madrid Başkanı, "Onunla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üç kez yarı finale çıktık ve çeşitli nedenlerle finale ulaşamadık. O andan itibaren diğer teknik direktörler 10 yılda altı Şampiyonlar Ligi kazandılar. Ama Mourinho ile konuşmadım" dedi.

SEÇİM SONRASI BELİRSİZLİK SÜRECEK

Başkanlık seçimleri öncesinde teknik direktör konusunda net bir isim vermekten kaçınan Perez, önceliğinin seçim süreci olduğunu ifade etti. Bu açıklama, Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşüyle ilgili iddiaların şimdilik resmiyet kazanmadığını ortaya koydu.

Şerife Güzel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Başarılı futbolcularla iyi olan bir teknik direktör!

