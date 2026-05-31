Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için

Prof. Dr. Canan Karatay, son yıllarda popülerliği artan sentetik kolajen takviyelerine karşı vatandaşları uyardı. Dışarıdan alınan ambalajlı kolajen tozu ve tabletlerinin yerine geleneksel besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Karatay, "Sentetik tabletler alacağınıza kelle paça, ayak paça yiyin, kemik suyu için" dedi. Kolajenin emilimi için C vitamini ve sağlıklı yağların önemine de değinen Karatay, doğal beslenmeye dönülmesi çağrısında bulundu.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son dönemde popülerliği artan sentetik kolajen takviyelerine karşı uyarılarda bulunarak, vatandaşları kelle paça, ayak paça ve kemik suyu gibi doğal kaynakları tüketmeye davet etti.

Son yıllarda ticari bir pazar haline gelen kolajen tozu ve tabletlerine mesafeli yaklaşımıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı bir yaşam için geleneksel beslenme yöntemlerine dönülmesi gerektiğini vurguladı. Kolajenin vücut için hayati önem taşıdığını belirten Karatay, yapay takviyeler yerine mutfaklardaki doğal besinlerin tercih edilmesinin hem sağlık hem de emilim açısından daha faydalı olduğunu ifade etti.

"SENTETİK TABLETLER YERİNE KELLE PAÇA YİYİN, KEMİK SUYU İÇİN"

Dışarıdan alınan ambalajlı ürünlerin vücuda sanıldığı kadar fayda sağlamadığını öne süren Prof. Dr. Canan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan sentetik kolajen tabletleri alacağınıza; kelle paça ve ayak paça yiyin, kemik suyu için. Bunlar bizim geleneksel beslenme kültürümüzün en önemli parçalarıdır ve en saf, en doğal kolajen kaynaklarıdır."

KOLAJENİN ŞİFRESİ: C VİTAMİNİ VE SAĞLIKLI YAĞLAR

Karatay, kolajenin vücut tarafından doğru işlenebilmesi ve biyo yararlanımının artması için tek başına tüketilmesinin yeterli olmadığını belirtti. Doğal kolajen kaynaklarının mutlaka C vitamini ve sağlıklı yağlarla kombinlenmesi gerektiğine dikkat çeken ünlü profesör; işlenmiş, katkı maddeli takviyeler yerine kemik suyu, yumurta ve sakatat gibi geleneksel gıdaların günlük beslenme rutinine dahil edilmesini önerdi.

Olayla ilgili uzmanlar arasındaki "doğal ve sentetik takviye" tartışmaları sürerken, Karatay'ın bu açıklamaları sosyal medyada ve sağlık dünyasında yeniden gündem oldu.

Elif Yeşil
