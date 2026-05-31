Haberler

Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından Paris'te kutlamalar şiddet olaylarına dönüştü. Final öncesinde yağma ihtimaline karşı önlem alan mağaza sahipleri haklı çıkarken, kentte araçlar ateşe verildi, mağazalar zarar gördü ve polisle taraftarlar arasında sabaha kadar süren çatışmalar yaşandı. Paris'te gece boyunca kaos hakim oldu.

  • PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası Paris'te kutlamalar kontrolden çıktı.
  • Araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı ve polisle taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı.
  • Final öncesi işletmeler vitrinlerini ahşap paneller ve çelik bariyerlerle korumuştu.

Psg'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından Paris'te kutlamalar kontrolden çıktı. Final öncesinde yağma ve saldırı ihtimaline karşı önlem alan işletme sahipleri haklı çıkarken, şehirde araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı ve polisle taraftarlar arasında gece boyunca çatışmalar yaşandı.

FİNAL ÖNCESİ BARİKAT KURMUŞLARDI

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Paris'teki birçok işletme, olası taşkınlıklara karşı vitrinlerini ahşap paneller ve çelik bariyerlerle koruma altına almıştı. Özellikle Şanzelize ve çevresindeki mağaza sahipleri, PSG'nin kupayı kazanması halinde yaşanabilecek olaylardan endişe duyuyordu. Final sonrası yaşananlar, bu endişelerin boşa olmadığını gösterdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAOSA DÖNÜŞTÜ

PSG'nin Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasının ardından binlerce taraftar sokaklara döküldü. İlk saatlerde kutlama havasında geçen gece, ilerleyen dakikalarda yerini kaosa bıraktı. Paris'in birçok noktasında olaylar çıkarken, güvenlik güçleri alarma geçti.

ARAÇLAR YAKILDI, MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Kent genelinde çok sayıda aracın ateşe verildiği bildirildi. Bazı grupların mağazalara zarar verdiği ve yağma girişimlerinde bulunduğu belirtilirken, işletmelerde maddi hasar meydana geldi. Daha önce alınan güvenlik önlemleri sayesinde bazı mağazalar büyük zarardan kurtuldu.

POLİSLE ÇATIŞMALAR GECE BOYU SÜRDÜ

Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri birçok noktada müdahalede bulundu. Taraftar grupları ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, çatışmaların sabaha kadar devam ettiği aktarıldı. Paris genelinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanırken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti

Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu

Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu

Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş