Haritadan buldu Filipinler'den kalkıp Yozgat'a geldi

Yozgat'ın Çekerek ilçesi 9 bin kilometre uzaktan gelen misafirlerini ağırladı.

Filipinler'de yaşayan Jamos Baron, Türkiye'nin güzelliklerini gezmeye karar verdi. Google'dan Çekerek ilçesini bulan Baron, İstanbul'dan başlayıp Çekerek'e doğru ailesiyle seyahat etti.

Her yerin oldukça canlı yiyeceklerin ise oldukça güzel ve lezzetli olduğunu söyleyen Baron, tekrar geleceğini belirtti. Jamos Baron İstanbul'dan gezmeye başladıklarını, Safranbolu ile devam ettiklerini Çekerek ilçesinden sonra Kapadokya'ya gideceklerini söyledi.

Rota boyunca çiftlik alanlarını gördüğünü söyleyen Baron, farklı semtler ve farklı güzellikler gördüğünü ifade etti. Gezisine annesi, babası, kız kardeşi ile ailece çıktıklarını ve insanların misafirperver olduğunu sözlerine ekledi. - YOZGAT

