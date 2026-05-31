Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güvenpark’ta düzenlenen geniş katılımlı bayramlaşma programının ardından on binlerce yurttaşla birlikte Anıtkabir’e yürüdü. Yoğun izdihamın yaşandığı ziyarette Özel, yurttaşlarla birlikte İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

KOMUTANLIK DEMİR KAPILARI KAPATTI

Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aslanlı Yol’dan geçerek Anıtkabir Avlusu’na ulaştı. Özel ve Yavaş, ellerinde kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” yazan çelengi mozoleye kadar taşıdı. Ancak Anıtkabir Komutanlığı, önceden planlı bir tören olmaması nedeniyle çelengin mozoleye sokulmasına izin vermeyerek demir kapıları kapattı.

YAZIYI SÖKÜP ÇELENGİN ÜZERİNE KOYDU

Bu engel üzerine Özgür Özel, çelengin üzerindeki şerit yazıyı sökerek eline aldı ve mozoleye bu şekilde girdi. Anıtkabir Komutanlığı, mozoleye çok sınırlı sayıda insan aldıktan sonra demir kapıları tekrar kapattı. Özel, elindeki “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” yazan kağıdı, mozolede duran Anıtkabir Komutanlığı’na ait çelengin üzerine yerleştirdi.

GÖREVLİLER KAĞIDI ALDI AMA...

Ancak Anıtkabir Komutanlığı personeli, çelengin üzerine bırakılan kağıdı almak için hamle yaptı. Duruma müdahale eden Özel, kağıdı polisin elinden alarak kendi korumalarına teslim etti.