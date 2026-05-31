Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs faciasında ortaya çıkan detaylar yürek burktu.

İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada sürücü ve 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı.

YANGIN KISA SÜREDE OTOBÜSÜ SARDI

Kaza, gece saat 01.40 sıralarında Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü Mustafa Fevzi Mertun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otobüs, çarpmanın etkisiyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsü adeta ateş topuna çevirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkmayı başaran yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

YOLCULAR KAPI BÖLGESİNDE MAHSUR KALDI

İlk belirlemelere göre kazanın ardından başlayan yangın sırasında otobüste büyük panik yaşandı. Bazı yolcuların çıkış kapılarına yöneldiği, ancak oluşan yoğunluk nedeniyle kapı bölgesinde sıkıştığı tespit edildi. Yangının hızla yayılması sonucu kapı çevresinde mahsur kalan bazı yolcuların yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZELER METAL YIĞININA DÖNEN OTOBÜSTEN ÇIKARILDI

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, metal yığınına dönen otobüsten çıkarılarak Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Otobüste 1'i bebek olmak üzere 38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri otoyol çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa oldukları belirlendi.