Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'ndaki kavşaktaki yön tabelası direğine çarpan otomobildeki Yusuf Ergen (41) ve eşi Elif Ergen (25) hayatını kaybetti, çocukları E.G. (6) ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Ergen yönetimindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, kavşakta Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren tabela direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücüsü Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan çiftin çocukları E.G. ise ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenler inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı