Haberler

Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Anadolu Otoyolu'nda bir otomobilin kavşaktaki yön tabelası direğine çarpması sonucu Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen hayatını kaybetti, çocukları E.G. ağır yaralandı.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'ndaki kavşaktaki yön tabelası direğine çarpan otomobildeki Yusuf Ergen (41) ve eşi Elif Ergen (25) hayatını kaybetti, çocukları E.G. (6) ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Ergen yönetimindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, kavşakta Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren tabela direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücüsü Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan çiftin çocukları E.G. ise ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenler inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti

CHP'nin hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Dün geceye damga vuran görüntü! Yıldız isme alkış yağıyor

İşte futbol bu! Dün geceye damga vuran görüntü
Çin’deki kritik zirvede tek Türk konuşmacı olan Ali Babacan'dan önemli mesajlar

Kritik zirvedeki tek Türk konuşmacı! İşte verdiği mesajlar

Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

Son penaltı atılırken yapılana tepki yağıyor

Manisa'da uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Genç adam, 50 metreden düşen araçta feci şekilde can verdi
'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

Her gün tehditler savuran Trump'tan benzeri görülmemiş geri adım