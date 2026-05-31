Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan genç orta saha Gökdeniz Gürpüz'ün takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

VEDA KARARI ALDI

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanması sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek isimlerden Gökdeniz Gürpüz'ün de takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Sabah'ın haberine göre genç futbolcu, kariyerine daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte devam etmek istiyor.