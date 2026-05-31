Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam

İstanbul’da 118 bin kişiye konser veren rapçi Kanye West, ünlü şarkıcı Ferhat Göçer’in hedefi oldu. Göçer, "İki ışık bi duman… 30 M $ aldı getti adam… Gidenler bi şarkısını bilmezler" diyerek konsere gidenleri eleştirdi. Kanye West'in Ceza, Ezhel, Uzi gibi Türk rapçilerle yarışamayacağını savunan Göçer, müzikseverleri Manisa’daki konserine çağırarak “Kanye West’i aratmayacağım” sözünü verdi.

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in (Ye) İstanbul’da 118 bin kişiye konser vererek kariyer rekoru kırması, Türk müziğinin deneyimli ismi Ferhat Göçer’in hedefindeydi. Sosyal medya hesabından hayli hararetli ve sitemkar bir açıklama yapan Göçer, Kanye West konserine gidenleri adeta yaylım ateşine tuttu.

"GİDENLERE SORSAN Bİ ŞARKISINI BİLMEZLER"

Konser için ödenen astronomik rakamlara ve dinleyici kitlesine tepki gösteren Ferhat Göçer, "İki ışık, bir duman… 30 milyon doları aldı getti adam… Gidenlere sorsan bir şarkısını bilmezler… Atacağım kendimi valla köprüden!" ifadeleriyle sitemini dile getirdi. Göçer, yabancı sanatçılara gösterilen bu rağbetin samimi olmadığını savundu.

TÜRK RAPÇİLERİ SAVUNDU: "G...NÜN KILI OLAMAYACAK ADAMLARA..."

Eleştirilerinin dozunu artıran ünlü şarkıcı, Türkiye'deki rap sanatçılarına sahip çıkarken sert ifadeler kullandı. Kanye West’i Türk rap sahnesinin önemli isimleriyle kıyaslayan Göçer, şu iddialı çıkışı yaptı:

"Lvbel C5’in, Motive’nin, Uzi’nin, Sefo’nun, Ezhel’in, Ceza’nın g...nün kılı olamayacak adamlara, sırf tek şarkısını bilmeden şekil olsun diye gidip milyon dolarları bırakın."

"SÖZ VERİYORUM, KANYE WEST'İ ARATMAYACAĞIM!"

Kanye West konserine giden tüm müzikseverleri Manisa’da vereceği kendi konserine davet eden Ferhat Göçer, dinleyicilerine esprili ve iddialı bir de söz verdi. Göçer, "Söz veriyorum, Kanye West’i aratmayacağım" diyerek Ye'nin performansına açık bir göndermede bulundu.

