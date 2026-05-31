Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eşi Latife el-Durubi ile birlikte resmi protokol ve yoğun güvenlik önlemlerini bir kenara bırakarak sivil kıyafetlerle halkın arasına karıştı. Başkent Şam'da bir restoranda baş başa kahve içip sohbet ederken objektiflere takılan Şara çiftinin rahat ve samimi tavırları ülkede büyük ilgi topladı.
EŞİYLE BİRLİKTE RESTORANDA GÖRÜNTÜLENDİ
Genellikle yoğun güvenlik önlemleri ve resmi törenlerle kamuoyunun karşısına çıkan Şara, bu kez tamamen sivil ve sade bir yaşam anıyla objektiflere takıldı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük yankı uyandıran görüntülere göre; Şara ve eşi Latife el-Durubi, koruma ordusu veya resmi konvoylar olmaksızın başkent Şam'daki bir restorana gitti.
KAHVE İÇİP SOHBET ETTİLER
Üzerinden takım elbiseyi çıkaran Şara'nın, eşiyle birlikte spor-sivil kıyafetler tercih ettiği görüldü. Restorandaki diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında bir masaya oturan çift, bir süre baş başa kahve içip sohbet etti.