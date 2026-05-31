Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı programda verdiği kilolarla dikkat çekti. 50 kilo verdiğini açıklayan Şengör'e yakın dostu Fatih Altaylı'dan "Yeter artık" uyarısı geldi.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, verdiği kilolarla izleyicilerin dikkatini çekti. Programın açılışında Altaylı, Şengör'ün son görüntüsüne gönderme yaparak esprili ifadeler kullandı.

Altaylı, "Çok sevdiğiniz eski şişman, yeni zayıf Celal Şengör burada. Karizmanızın yüzde 50'sini kaybettiniz biliyorsunuz değil mi?" dedi. Şengör ise bu sözlere, "Evet, söyleyip duruyorsun" yanıtını verdi.

50 KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Daha önce zayıflama iğnesi kullandığını açıklayan Celal Şengör, program sırasında toplam 50 kilo verdiğini söyledi. Şengör'ün açıklaması üzerine ikili arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

ALTAYLI'DAN "YETER" UYARISI

Şengör'ün 50 kilo verdiğini öğrenen Fatih Altaylı, daha fazla kilo vermemesi gerektiğini belirterek, "Artık yeter" dedi.

Altaylı, "Bu ilaçları uzun vadeli kullanmamak lazım. Evet, obezitenin getirdiği riskleri ortadan kaldırıyorlar ama kendileri de bazı riskler içeriyor. Bunlar zamanla daha iyi anlaşılıyor. Yavaş yavaş keselim, ağzımızı tutarak zayıf kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ YAVAŞ KESİYORUM"

Fatih Altaylı'nın sözleri üzerine konuşan Celal Şengör ise kullandığı zayıflama iğnesini kademeli olarak bırakmaya başladığını söyledi.

