ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

Abd Başkanı Donald Trump, bölge politikasında kritik bir atamaya imza attı. Trump, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Tom Barrack'ın, yeni dönemde Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görev yapacağını resmen ilan etti. Barrack, yeni unvanıyla birlikte ABD'nin Ortadoğu'daki en sıcak hatlarında karar verici figürlerden biri olacak.

TRUMP RESMEN AÇIKLADI: YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Tom Barrack'ın üstleneceği yeni misyonu kamuoyuyla paylaştı. Trump, "Barrack, Irak ve Suriye'de Başkanlık Özel Temsilcisi olarak görev yapacak" diyerek, Türkiye'de büyükelçilik görevini yürüten deneyimli diplomatın bundan sonra doğrudan bu iki ülkeye odaklanacağını belirtti.

BAKAN RUBIO DAHA ÖNCE İPUCUNU VERMİŞTİ

Bu kritik atama öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tom Barrack’ın yönetim içindeki ağırlığına dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Rubio, Barrack'ın resmi unvan süresinin dolduğunu hatırlatmış ancak Trump yönetiminin Suriye ve Irak politikalarında öncü bir rol oynamaya kararlılıkla devam edeceğinin sinyalini vermişti.

"ÖNCE AMERİKA" GÜNDEMİYLE BÖLGEDE ÖNCÜ ROL

Dışişleri Bakanı Rubio, Barrack’ın bölgedeki derin uzmanlığına ve kurduğu güçlü ilişkilere vurgu yaparak yeni döneme dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendisi, Trump Yönetimi için hem Suriye hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecek; buralarda sahip olduğu uzmanlık, ilişkiler ve 'Önce Amerika' (America First) gündemine olan hakimiyeti, harika ülkemiz adına kazanımlar sağlamaya devam edecektir."