ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı
ABD Başkanı Donald Trump, bölge politikasında kritik bir atamaya imza atarak, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Barrack'ın "Önce Amerika" gündemine hakimiyetiyle bölgede öncü bir rol oynamaya devam edeceğini belirtmesinin ardından gelen bu hamle, Washington'ın Ortadoğu politikasındaki yeni yol haritasını netleştirdi.
TRUMP RESMEN AÇIKLADI: YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Tom Barrack'ın üstleneceği yeni misyonu kamuoyuyla paylaştı. Trump, "Barrack, Irak ve Suriye'de Başkanlık Özel Temsilcisi olarak görev yapacak" diyerek, Türkiye'de büyükelçilik görevini yürüten deneyimli diplomatın bundan sonra doğrudan bu iki ülkeye odaklanacağını belirtti.
BAKAN RUBIO DAHA ÖNCE İPUCUNU VERMİŞTİ
Bu kritik atama öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tom Barrack’ın yönetim içindeki ağırlığına dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Rubio, Barrack'ın resmi unvan süresinin dolduğunu hatırlatmış ancak Trump yönetiminin Suriye ve Irak politikalarında öncü bir rol oynamaya kararlılıkla devam edeceğinin sinyalini vermişti.
"ÖNCE AMERİKA" GÜNDEMİYLE BÖLGEDE ÖNCÜ ROL
Dışişleri Bakanı Rubio, Barrack’ın bölgedeki derin uzmanlığına ve kurduğu güçlü ilişkilere vurgu yaparak yeni döneme dair şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kendisi, Trump Yönetimi için hem Suriye hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecek; buralarda sahip olduğu uzmanlık, ilişkiler ve 'Önce Amerika' (America First) gündemine olan hakimiyeti, harika ülkemiz adına kazanımlar sağlamaya devam edecektir."