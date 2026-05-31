İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız

İran ile ABD arasında yürütülen kritik müzakerelere ilişkin Tahran’dan çok net bir mesaj geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, olası bir anlaşma için kuru sözlerin ya da vaatlerin yeterli olmayacağını vurgulayarak, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin çevrimiçi oturumunda ABD ile yürütülen müzakere sürecine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Diplomasinin, savaş meydanında elde edilen kazanımları tamamlaması gerektiğini söyleyen Kalibaf, İran’ın anlaşma konusundaki temel ölçüsünün yalnızca somut sonuçlar olduğunu belirtti.

"HAKLARIMIZ GÜVENCE ALTINA ALINMADAN ONAY VERMEYİZ"

Kalibaf, diplomasi masasında sadece eylemlere bakacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Diplomasi alanındaki askerlerimizin düşmanın sözlerine ve vaatlerine güveni yok. Bizim için somut kazanımlar elde etmek ölçüttür ve bunun karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız. Karşı taraf harekete geçmeden hiçbir adım atılmayacak."

"MEDYA VE EKONOMİK BASKIYLA MİLLİ BİRLİĞİ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Konuşmasında ABD ve müttefiklerini hedef alan Kalibaf, batılı güçlerin savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya propagandasıyla İran’daki milli birliği dinamitlemeye çalıştığını savundu. Bunun tamamen “boş bir hayal” olduğunu söyleyen Meclis Başkanı, mücadelenin yalnızca cephede değil; diplomaside, sokakta ve halka hizmet alanında da kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

TRUMP "ANLAŞMA YAKIN" DİYOR, TAHRAN REDDEDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, İran ile yürütülen müzakerelerde büyük ilerleme sağlandığı ve bir anlaşmaya çok yaklaşıldığı yönünde iyimser mesajlar vermişti. Ancak Tahran cephesi, nihai bir mutabakata varıldığı iddialarını kesin bir dille reddediyor. Reuters’a göre; İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, potansiyel mutabakat zaptında birçok başlıkta ilerleme sağlandığını kabul etse de bunun Tahran’ın hemen bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. The Guardian’ın haberinde de Tahran’ın, özellikle Hürmüz Boğazı ve nükleer materyaller konusunda Washington’ın kamuoyuna açıkladığı şartların İran’ın resmi pozisyonunu yansıtmadığını belirttiği aktarıldı.

MÜZAKERELERDE HANGİ KRİTİK BAŞLIKLAR VAR?

İki ülke arasında yürütülen zorlu müzakerelerin odağında küresel ve bölgesel dengeleri sarsacak çok kritik başlıklar yer alıyor:

Savaşın tamamen sona erdirilmesi,

Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yeniden güvenli bir düzene oturtulması,

İran'a yönelik uluslararası yaptırımlar,

Batı bankalarında dondurulmuş olan İran varlıklarının serbest bırakılması,

Karşılıklı güvenlik garantileri.

Öte yandan uluslararası ajanslar, İran'ın son dönemdeki ABD saldırılarını "ateşkesin ihlali" olarak gördüğünü ve bu durumun masadaki diplomatik süreci ciddi şekilde çıkmaza soktuğunu belirtiyor.