"Merak etmeyin" diyen Kılıçdaroğlu kurultay şartını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni kurultay sürecine ilişkin mesaj verdi. Dünkü konuşmasından bir kesit paylaşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin "tertemiz bir kurultayla" geleceğe taşınacağını belirterek, "Merak etmeyin; Atamızın emaneti olan partimizi, arınmış şekilde tertemiz bir kurultayla, temiz bir vicdanla, temiz bir iradeyle geleceğe taşıyacağız. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak" dedi.

İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrası göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra geldiği Genel Merkez'de partililere seslenmişti.

DİKKAT ÇEKEN KURULTAY MESAJI

"KİMSEYE KUL HAKKI YEDİRMEYECEĞİM"

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:

"Hem bürokratik hem de siyasi yaşamımda, sadece ve sadece bu millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Boğazımdan tek bir kuruş haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim ve açıkça söylüyorum: Kimseye de yedirmeyeceğim!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde demokrasi esastır. Merak etmeyin; Atamızın emaneti olan partimizi, arınmış şekilde tertemiz bir kurultayla, temiz bir vicdanla, temiz bir iradeyle geleceğe taşıyacağız. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak."

ÖZGÜR ÖZEL KURULTAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel Güvenpark'taki konuşmasında, "Gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum; hangi delege ile istiyorsanız, son delege ile önceki delege ile daha önceki delege ile, hangi delege ile istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun" demişti.

Abdullah Karlıdağ
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Yorumlar (1)

Bidüşün:

Ne kurultayı dedecim, arınma olmadan

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

