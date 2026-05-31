Haberler

Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akaryakıt fiyatlarında salı gününden itibaren önemli bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinde 7,25 TL, benzinde ise 1,38 TL'lik fiyat düşüşü salı günü pompaya yansıyacak. Bu indirimle bazı illerde motorinin fiyatı 60 liranın altına düşecek.

Akaryakıt fiyatlarında salı gününden itibaren çifte indirim bekleniyor. Motorinde 7,25 TL'lik indirimin tamamının pompaya yansıması öngörülürken, benzinde ise 1,38 TL'lik düşüşün tüketiciye yansıması bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ile uluslararası ürün piyasalarındaki gerilemenin ardından akaryakıtta indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 7,25 TL'lik indirim öngörülüyor. Söz konusu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI 60 TL'NİN ALTINA İNEBİLİR

Mevcut fiyatlara göre motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 67,05 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 66,91 TL, Ankara'da 68,16 TL ve İzmir'de 68,43 TL seviyesinde bulunuyor.

Beklenen indirimin ardından motorin litre fiyatının:

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda 59,80 TL'ye,
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda 59,66 TL'ye,
  • Ankara'da 60,91 TL'ye,
  • İzmir'de 61,18 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

BENZİNDE DE İNDİRİM HESABI YAPILDI

Benzin fiyatlarında ise toplam 5,50 TL'lik indirim hesaplanırken, bunun 1,38 TL'lik bölümünün pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Güncel verilere göre benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 64,32 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 64,18 TL, Ankara'da 65,29 TL ve İzmir'de 65,57 TL seviyesinde satılıyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Beklenen indirimin yürürlüğe girmesi halinde benzinin litre fiyatının:

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda 62,94 TL'ye,
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda 62,80 TL'ye,
  • Ankara'da 63,91 TL'ye,
  • İzmir'de 64,19 TL'ye düşmesi bekleniyor.
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel yaz sezonunu açtı, leopar desenli bikinisiyle göz kamaştırdı

Yaz sezonunu açan güzel oyuncu bikinili pozları ile yaktı geçti
Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

Ortalık yangın yeri! Koca şehir savaş alanına döndü
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı

Tarafını belli eden Yavaş'ın zor anları! Slogan nedeniyle konuşamadı
Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı

Sürücülerin canını kurtarmak isterken canından oldu!

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek

Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Eski CHP lideri tarafını açıkça ilan etti
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler! Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı

Kazadan ilk görüntüler! Cenazeler yanan otobüsten böyle çıkarıldı
Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor