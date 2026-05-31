Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıt fiyatlarında salı gününden itibaren önemli bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinde 7,25 TL, benzinde ise 1,38 TL'lik fiyat düşüşü salı günü pompaya yansıyacak. Bu indirimle bazı illerde motorinin fiyatı 60 liranın altına düşecek.
Brent petrol fiyatları ile uluslararası ürün piyasalarındaki gerilemenin ardından akaryakıtta indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 7,25 TL'lik indirim öngörülüyor. Söz konusu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
MOTORİN FİYATLARI 60 TL'NİN ALTINA İNEBİLİR
Mevcut fiyatlara göre motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 67,05 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 66,91 TL, Ankara'da 68,16 TL ve İzmir'de 68,43 TL seviyesinde bulunuyor.
Beklenen indirimin ardından motorin litre fiyatının:
- İstanbul Avrupa Yakası'nda 59,80 TL'ye,
- İstanbul Anadolu Yakası'nda 59,66 TL'ye,
- Ankara'da 60,91 TL'ye,
- İzmir'de 61,18 TL'ye gerilemesi bekleniyor.
BENZİNDE DE İNDİRİM HESABI YAPILDI
Benzin fiyatlarında ise toplam 5,50 TL'lik indirim hesaplanırken, bunun 1,38 TL'lik bölümünün pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
Güncel verilere göre benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 64,32 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 64,18 TL, Ankara'da 65,29 TL ve İzmir'de 65,57 TL seviyesinde satılıyor.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Beklenen indirimin yürürlüğe girmesi halinde benzinin litre fiyatının:
- İstanbul Avrupa Yakası'nda 62,94 TL'ye,
- İstanbul Anadolu Yakası'nda 62,80 TL'ye,
- Ankara'da 63,91 TL'ye,
- İzmir'de 64,19 TL'ye düşmesi bekleniyor.