370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Kurban Bayramı'nın üçüncü günü satıcının zor durumda kalmasını bekleyerek 370 bin liralık kurbanlığı 210 bin liraya satın alan bir kadının, "İçime şüphe düştü, günah olur mu?" sorusu ticari ahlak ve vicdan tartışması başlattı.
- Bir kadın, 370 bin TL değerindeki danayı bayramın üçüncü gününde 210 bin TL'ye satın aldı.
- Kadın, satıcının zor durumundan yararlanarak yaptığı bu alışverişin günah olup olmadığını sorguladı.
- Olay, sosyal medyada ticari etik ve dini hükümler açısından tartışmalara yol açtı.
Kurban Bayramı'nın bitimine doğru hayvan pazarlarında yaşanan fiyat düşüşleri, bu yıl alışılmışın dışında bir vicdan ve fıkıh tartışmasını beraberinde getirdi. Bir kadının, bayramın son günlerinde zor durumda kalan bir kurban satıcısıyla yaptığı pazarlığı anlatarak sorduğu soru, hem ticari ahlak hem de dini hükümler açısından büyük yankı uyandırdı.
"BİLEREK ÜÇÜNCÜ GÜNÜ BEKLEDİM"
İçindeki şüpheyi dile getiren kadın, kurbanlık alım sürecini şu sözlerle anlattı: "Bilerek Kurban Bayramı’nın üçüncü gününü bekleyip 370 bin TL değerindeki danayı, satıcının zor durumda olduğu bir anda 210 bine aldım. Ama içime şüphe düştü, bu durum günah olur mu?"
SOSYAL MEDYA VE DİNİ ÇEVRELER İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu soru, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Kullanıcılar ve din görevlileri olayı iki farklı boyutta değerlendirdi:
"Ticaret hukukuna uygundur" diyenler: Bir kısım kullanıcı, pazarda fiyatların arz-talep dengesine göre belirlendiğini, tarafların rızasıyla yapılan bu satışın hukuken geçerli olduğunu ve bayram sonuna doğru fiyatların düşmesinin normal bir ticari dinamik olduğunu savundu.
"Etik ve kul hakkı" vurgusu yapanlar: Diğer bir kesim ise, satıcının "zor durumda kalmasından" bilerek faydalanılmasının, İslam’ın özünde yer alan yardımlaşma, infak ve ticaret ahlakına uymadığını belirterek, durumun "fırsatçılık" ve vicdani açıdan "kul hakkı" sınırlarına girdiğini iddia etti.