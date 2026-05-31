Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i finalde mağlup ederek kupayı kazanan PSG, 145.9 milyon euro gelirle sezonun en çok kazanan takımı oldu. Arsenal'in 143.2 milyon euro ile ikinci sırada yer aldığı listede Bayern Münih üçüncü sırayı aldı. Devler Ligi'nde bu sezon 7 kulüp 100 milyon euro gelir barajını aşmayı başardı. İşte detaylar...

  • PSG, 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak 145.9 milyon euro gelir elde etti.
  • Arsenal, finalde kaybettiği turnuvadan 143.2 milyon euro kazançla ikinci sırada yer aldı.
  • Yedi kulüp (PSG, Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona) 100 milyon euro gelir barajını aştı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüplerin elde ettiği gelirler belli oldu. Arsenal'i finalde penaltılarla mağlup ederek kupaya uzanan PSG, gelir sıralamasında da zirvede yer aldı. Devler Ligi'nde 7 kulüp 100 milyon euro barajını aşmayı başardı.

PSG HEM KUPAYI HEM ZİRVEYİ ALDI

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılar sonucunda mağlup eden Paris Saint-Germain, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Fransız devi, sportif başarısının yanı sıra elde ettiği gelirle de dikkat çekti. Football Meets Data'nın yayımladığı rapora göre PSG, 145.9 milyon euro gelirle sezonun en çok kazanan kulübü oldu.

ARSENAL İKİNCİ SIRADA KALDI

Finalde kupayı kaybeden Arsenal ise gelir tablosunda ikinci sırada yer aldı. İngiliz temsilcisi, Devler Ligi macerasından toplam 143.2 milyon euro kazanç elde etti. PSG ile Arsenal arasındaki gelir farkının yalnızca 2.7 milyon euro olması dikkat çekti.

7 KULÜP 100 MİLYON EUROYU GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla birlikte kulüplerin gelirleri de önemli ölçüde arttı. Bu sezon tam 7 kulüp 100 milyon euro barajını aşmayı başardı.  Bayern Münih, Liverpool, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona da bu listeye girmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun en fazla gelir elde eden kulüpleri şöyle sıralandı:

  • PSG – 145.9 milyon euro
  • Arsenal – 143.2 milyon euro
  • Bayern Münih – 127.3 milyon euro
  • Liverpool – 109.5 milyon euro
  • Atletico Madrid – 104.2 milyon euro
  • Real Madrid – 102.6 milyon euro
  • Barcelona – 100.3 milyon euro

YENİ FORMAT KULÜPLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

UEFA'nın uygulamaya koyduğu yeni Şampiyonlar Ligi formatı, kulüplerin gelirlerinde önemli artış sağladı. Özellikle turnuvada ilerleyen ekipler, yayın gelirleri, performans bonusları ve ticari gelirlerle kasalarını doldurdu.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

Herkes son günü bekleyince ortaya bu tablo çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti

Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

Anıtkabir'de yapılmak istenen saygısızlığa müsaade etmedi

Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt