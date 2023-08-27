Güldür Güldür Show'un Mesut'u Uğur Bilgin, İrem Uslu ile evlendi! Bilgin'in serenadı düğüne damga vurdu

Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'da yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin nişanlısı İrem Uslu ile dünya evine girdi. Sade bir törenle dünya evine giren Uslu ve Bilgin'in karşılıklı dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu eğlence sırasında eşine serenat yaptı.

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin geçtiğimiz aylarda nişanlandığı İrem Uslu ile evlendi. Bilgin'in eşine serenat yaptığı anlar ise düğüne damga vurdu.

SADE BİR TÖRENLE NİŞANLANMIŞTI

Uğur Bilgin ve İrem Uslu geçtiğimiz haziran ayında nişanlanmıştı. Nişan töreni çok konuşulan çift dün dünya evine girdi.

GELİN YİNE GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Güzelliği ile dikkat çeken İrem Uslu, nişan töreninde olduğu gibi düğününde de sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. Eşi Uğur Bilgin de Uslu'ya sadelikte eşlik etti.

SERENAT YAPTI

Başarılı oyuncu Uğur Bilgin'in eşine serenat yaptığı anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.