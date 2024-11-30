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"En seksi Türk kadını" seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

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Özel hayatı, sahne şovları ve hit şarkılarıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir ankette 'En seksi Türk kadını' seçilmişti. Bu seçim, bazı eleştirileri de beraberinde getirse de Bastık'ın cesur paylaşımları ses getirmeye devam ediyor.

Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık şimdilerde Survivor'ın eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla gündemde. Her adımı adeta olay olan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir ankette "En seksi Türk kadını" seçilmiş ancak bu karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

"BUNLAR BOŞ ŞEYLER" DEMİŞTİ

Türkiye'nin en seksi kadını seçilmesiyle ilgili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor. Ben de evde oturup izliyorum. Bana göre 'en' kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel, en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler. Seçenler kim, onu da bilmiyorum" ifadelerine yer vermişti.

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Tartışmalar devam ederken ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bastık'ın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni topladı.

İşte ünlü şarkıcının o paylaşımları;

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık'ın son fotoğrafları büyük beğeni topladı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHainKOXPER :

doğrusunu söylemek gerekirse benim zurna s400 gibi olsada bunu görünce patlamaz

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