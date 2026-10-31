Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı

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Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasıyla başlayan siyasi kriz yeni bir boyuta taşındı.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinde anayasal düzenin ihlal edildiğini ve devletin anayasal bir organının zor kullanılarak ele geçirildiğini öne sürdü.

Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile görüştüğünü belirten Nawrocki, Kapinski'nin de mahkemede yönetimi devralan kişilerin eylemlerini hukuka uygun bulmadığını aktardı.

ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Ülkenin iç güvenliğinin tehdit altında olduğunu savunan Nawrocki, siyasi krizin çözümü için harekete geçeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, bugün parlamentoda temsil edilen siyasi güçlerin temsilcileriyle acil istişarelerde bulunacağını bildirdi.

Görüşmelerin amacının ülkedeki siyasi durumu istikrara kavuşturmak ve anayasal düzeni yeniden tesis etmek olduğunu belirten Nawrocki, hukuk düzeninin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

POLİSLERİN MAHKEMEDEN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Nawrocki, hükümet tarafından Anayasa Mahkemesi çevresine gönderilen güvenlik güçlerinin bölgeden ayrılmasını talep etti.

Görevden uzaklaştırıldığı duyurulan Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin hukuken görevini sürdürdüğünü savunan Nawrocki, Sochanski'nin mahkemeye girişine izin verdiğini açıkladı.

Nawrocki ayrıca Anayasa Mahkemesi önünde protesto düzenleyen ve anayasayı savunmak amacıyla orada bulunduklarını belirten kişilere teşekkür etti.

HÜKÜMETTEN KARŞI AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanının açıklamalarına karşı hükümet kanadından da değerlendirme geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Anayasa Mahkemesinde yaşananların önceki hükümet döneminde siyasallaştırıldığını savunduğu kurumda hukuk düzeninin yeniden tesis edilmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Son üç yılda parlamentonun yeni bir yargıç çoğunluğunu usulüne uygun şekilde seçtiğini ifade eden Sikorski, görevden uzaklaştırıldığı duyurulan mahkeme başkanının bu yargıçların çalışmalarını engellediğini ileri sürdü.

Sikorski, yeni çoğunluğun en kıdemli yargıcının mahkeme binasının kontrolünü devralarak polis koruması talep ettiğini, muhalefetin ise mahkeme üzerindeki kontrolü kaybetmeyi kabul etmediğini savundu.

"Demokratik yollarla seçilen hükümet, anayasayı korumayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI İLE YARGIÇLAR ARASINDA ARBEDE YAŞANMIŞTI

Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde 30 Ekim'de yayımlanan duyuruda, Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıkları açıklanmıştı.

Kararın ardından mahkemenin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, kurumun yönetimini üstlenmişti.

Gelişmeler üzerine Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Nawrocki, ziyaretini yarıda keserek Polonya'ya dönmüştü.

Cumhurbaşkanlığı uçağı İspanya üzerinden rotasını değiştirirken, Flightradar24 verilerine göre dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etmişti.

Ülkeye döndükten sonra Anayasa Mahkemesine giden Nawrocki ile kendisini binanın girişinde durdurmaya çalışan yargıçlar arasında arbede yaşanmıştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, POLİS ABLUKASI SÜRÜYOR

Mahkeme yönetimindeki değişikliğin ardından başkent Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binası önünde protestolar düzenlenmişti.

Muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahkeme önünde toplanmıştı.

Bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşması ve polis ekiplerine çeşitli cisimler atması üzerine olaylara müdahale edilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Sabah saatlerinde protestocuların büyük bölümü bölgeden ayrılırken Anayasa Mahkemesi çevresindeki polis ablukasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA