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Söke'de yaralı yaban domuzunu kementle yakalayan Serkan Ay güvenli alana çekti

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Söke'de yaralı yaban domuzunu kementle yakalayan Serkan Ay güvenli alana çekti Haber Videosunu İzle
Söke'de yaralı yaban domuzunu kementle yakalayan Serkan Ay güvenli alana çekti
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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaban domuzu yolda trafiği tehlikeye soktu. Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay, kement atarak yakaladığı hayvanı yol kenarına çekti, yol trafiğe açıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yoldaki yaban domuzunu Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay, kement atarak yakalayıp, yol kenarına çekti.

Edinilen bilgiye göre, yola çıkan bir yaban domuzu otomobilin çarpması yaralandı. Yol ortasında kalan ve trafiği tehlikeye sokan hayvanın yardımına bölgeden geçen Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay koştu. Ay, kement atarak hayvanı yakalayıp güvenli bir alana çekti. Yol trafiğe açılırken, hayvanın bölgeden alınması için yetkililere haber verildi.

Yaban domuzunu kement atarak yakalayıp güvenli alana çeken Serkan Ay, duyarlı davranıp kement atarak hayvanı kenara çektiğini ve polis ekiplerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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