Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak

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Televizyon kanallarında yaşanan reklam gelirlerindeki düşüş, dizilerin yayın takviminde değişikliklere neden oldu. Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinin yayınlanmamasının ardından bir erteleme kararı da Star TV'den geldi.

BAŞKALARININ HAYATI BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK

Star TV'nin yeni yapımlarından Başkalarının Hayatı'nın bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak. Kararın, televizyon sektöründe yaşanan düşük reklam gelirleri nedeniyle alındığı belirtildi.

YENİ BÖLÜMÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümünün 7 Kasım 2026 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Böylece dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.

Kaynak: Haberler.com