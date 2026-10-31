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Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak

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Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
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Televizyon dünyasında yaşanan reklam krizi, dizilerin yayın takvimini etkilemeye devam ediyor. Birçok yapımın yeni bölümünün ertelenmesinin ardından Star TV'nin yeni dizisi "Başkalarının Hayatı" için de karar verildi. Dizinin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

Televizyon kanallarında yaşanan reklam gelirlerindeki düşüş, dizilerin yayın takviminde değişikliklere neden oldu. Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinin yayınlanmamasının ardından bir erteleme kararı da Star TV'den geldi.

BAŞKALARININ HAYATI BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK

Star TV'nin yeni yapımlarından Başkalarının Hayatı'nın bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak. Kararın, televizyon sektöründe yaşanan düşük reklam gelirleri nedeniyle alındığı belirtildi.

YENİ BÖLÜMÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümünün 7 Kasım 2026 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Böylece dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerdar Coşkun:

hiç dizi izlemiyorum sadece iptv izliyorum reklam ve saçma diziler yok

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Haber Yorumlarıertan ertan:

Bir oyuncuya dizi başı milyonları dökerseniz olacağı bu. Aslına bakarsan şu an yayında olan çok dizi izlenecek edep'te değil. Aile hayatı yıkılıyor, gençlerde ar, haya bırakmıyor.

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