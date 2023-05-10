Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi

Duy Beni dizisindeki Emine rolüyle adından söz ettiren 30 yaşındaki Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda tam 35 kilo verdi. Tüp mide ameliyatıyla bambaşka birine dönüşen Özşişman, iç çamaşırsız pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Başrollerini Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Sümeyye Aydoğan, Burak Can, Utku Coşkun ve Berk Hakman gibi isimlerin paylaştığı Duy Beni dizisinde Emine rolünü oynayan Lydia Cemre Özşişman, verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

35 KİLO VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kilolarından rahatsız olan 30 yaşındaki oyuncu, 5 ay önce bıçak altına yatarak tüp mide ameliyatı oldu. Hızla kilolarından kurtulan Özşişman, 5 ayda tamı tamına 35 kilo verdi. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir imaja bürünen oyuncu, iç çamaşırsız şekilde verdiği pozlarla da adından söz ettirdi. Bir yandan da oyunculuk eğitimi almaya devam eden Lydia Cemre Özşişman, yeni projelerde yer almaya hazırlanıyor.

LYDIA CEMRE ÖZŞİŞMAN KİMDİR?

Lydia Cemre Özşişman 1 Ocak, 1996 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden başarı ile mezun olan Özşişman, bir çok tiyatro oyununda sahne aldı. İlk dizi oyunculuk deneyimini 2022 senesinde Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni isimli dizi ile yaptı.