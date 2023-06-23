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4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

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Çarşamba günü akşam 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Eda Ece, sosyal medyada adını "Eda Ece Tuncer" olarak güncellendi.

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile çarşamba akşamı düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Balayına çıkan oyuncu, Instagram hesabındaki adını güncelleyerek eşinin soyadını da ekledi.

7,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından düğünündeki tüm detayları paylaşan ve eşiyle verdiği pozları da yayınlayan Eda Ece'den beklenen hamle geldi. Şimdilerde eşiyle düğün yorgunluğunu atmak için balayına çıkan güzel oyuncu, Instagram hesabından soyadını güncelleyerek "Eda Ece Tuncer" yaptı.

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

7 yıldızlı bir otelde evlenen Eda Ece, düğünde iki farklı gelinlik tercih etti. Ece'nin ilk tercihi uzun kollu dar kesin bir gelinlik oldu. Uzun duvak ve toplu saç modeli tercih eden oyuncu, ikinci gelinliğini de aynı dantelli balık kesim bir modelden yana yaptı. Ünlü isim düğününde sonunda ise etek ve bluz giydi.

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Buğrahan Tuncer Instagram Eda Ece Magazin Haberler

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