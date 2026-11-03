Zonguldak'ta yaya geçidinde duran otomobile kamyon çarptı! Bir kadın son anda kurtuldu

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamyon, yaya geçidinde yayaya yol vermek için duran otomobile çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi ile yaya yaralandı. Kaza anları başka bir aracın kamerasına yansıdı.

SAVRULAN OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli- Zonguldak kara yolunun Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mehmet Demircan (37) yönetimindeki 67 ADH 121 plakalı kamyon, yaya geçidinde yayaya yol vermek amacıyla duran Adem Aydın (75) yönetimindeki 67 LS 153 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, yaya geçidinden geçen Nesrin Karaman'a (46) çarptıktan sonra refüje çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Adem Aydın, yanındaki Zeynep K. (14) ve yolun karşısına geçmek isteyen yaya Nesrin Karaman yaralandı. Bir kadının da son anda kurtulduğu kaza anları başka bir aracın kamerasına yansıdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KARA YOLUNDA TRAFİK DURDU

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre durdu. Trafik ekiplerinin kontrollü geçiş sağladığı güzergahta, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı