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İspanya'da 69 kişinin öldüğü tren kazası sonrası bakan istifa etti

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İspanya'da 69 kişinin öldüğü tren kazası sonrası bakan istifa etti
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İspanya'da 69 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente görevinden istifa etti. Toledo yakınlarında meydana gelen facianın ardından yükselen tepkiler ve istifa çağrıları üzerine Puente, parlamentodaki oturumun sonunda kararını açıkladı.

  • İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Toledo yakınlarında 69 kişinin öldüğü tren kazasının ardından görevinden istifa etti.
  • Puente, 29 Kasım'da düzenlenecek erken genel seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.
  • 28 Ekim'de Madrid-Sevilla hattında Urda yakınlarında iki yüksek hızlı yolcu treninin çarpışması sonucu 69 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İspanya'da 69 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasının ardından beklenen siyasi gelişme yaşandı. Günlerdir istifası istenen Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, görevinden ayrılma kararı aldı.

PARLAMENTODA İSTİFASINI AÇIKLADI

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Toledo yakınlarında meydana gelen ve 69 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından yaklaşık bir hafta sonra görevinden istifa etti. Puente, kararını parlamentoda katıldığı oturumun sonunda duyurdu. Bakanın istifası, ülkede günlerdir devam eden siyasi tartışmaların ardından geldi. Kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma sürerken Puente, yaşanan facianın ardından siyasi sorumluluk üstlenmesi yönündeki çağrıların hedefi olmuştu. Oscar Puente, 29 Kasım'da düzenlenecek erken genel seçimlerde aday olmayacağını da açıkladı. 

69 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İspanya'nın Toledo kentine bağlı Urda yakınlarında 28 Ekim'de iki yüksek hızlı yolcu treni çarpışmıştı. Madrid-Sevilla hattında meydana gelen kazada 69 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ülkeyi sarsan facianın ardından demir yolu güvenliği ve ulaşım altyapısındaki denetimler tartışmaya açılmıştı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlatılırken güvenlik sistemlerinde yaşanan aksaklıklar da incelemeye alınmıştı.

BAKANLIK ÖNÜNDE PROTESTOLAR BAŞLAMIŞTI

Facianın ardından İspanya Ulaştırma Bakanlığı binası önünde protestolar düzenlenmişti. Göstericiler, kazada yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek Bakan Oscar Puente'nin görevinden ayrılmasını istemişti. İstifa çağrılarına muhalefet partileri ve bazı sendikalar da katılmıştı. Puente ise daha önce yaptığı açıklamalarda istifa etmeyeceğini belirterek önceliğinin kazanın nedenlerini aydınlatmak olduğunu savunmuştu. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfoamer sponge:

darısı bize

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