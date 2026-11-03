Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Sporting'e mağlup

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Sporting'e mağlupGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Sporting'e 1-0 kaybetti ve 4 puanda kaldı. Sporting ise 9 puana ulaştı.
Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi Londra'da konuk etti.
SPORTING TEK GOLLE GALİP
İki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği zorlu müsabakada gol perdesi 59. dakikada açıldı. Konuk ekip Sporting, Issa Doumbia'nın kaydettiği kritik golle mücadeleden 1-0 galip ayrılmayı başardı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk 4 puanda kalırken, üst üste önemli galibiyetlere imza atan Sporting puanını 9'a yükselterek Devler Ligi'ndeki iddiasını güçlendirdi.