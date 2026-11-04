Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de milyonlarca seçmen ara seçimler için sandık başına giderken Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fox News'te seçim öncesi sonuçları takip eden Trump, yorumcu Jessica Tarlov'u hedef alarak ağır ifadeler kullandı. Tarlov'un sesine tahammül edemediğini söyleyen ABD Başkanı, yorumcu ekrandan ayrılana kadar başka bir kanala geçeceğini belirtti.

Abd Başkanı Trump'tan seçim gecesi beklenmedik bir çıkış geldi. ABD Başkanı, ülkenin siyasi geleceği açısından önem taşıyan ara seçimleri televizyondan takip ederken bir yorumcuya yönelik sert sözler sarf etti.

ABD'DE KRİTİK SEÇİM GECESİ

ABD'de seçmenler, Kongrenin yeni yapısını belirleyecek ara seçimler için sandık başına gitti. Seçimlerde Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun 34 üyesi ve 36 eyaletin valisi için oy kullanıldı. Ara seçimler, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin geri kalanında Kongre ile nasıl bir siyasi tablo içinde çalışacağını belirlemesi bakımından önem taşıyor. Özellikle Temsilciler Meclisi ve Senatodaki sandalye dağılımı, yönetimin yasama gündemini doğrudan etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor.  Seçim sonuçları merakla beklenirken Trump da televizyon ekranından gelişmeleri takip etti. 

FOX NEWS'İ İZLERKEN SİNİRLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesi sonuçları takip etmek için Fox News'i açtı. Yayında yer alan yorumculardan Jessica Tarlov'u izleyen Trump, Tarlov'un sesinden rahatsız olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı. Trump, yorumcunun sesine tahammül edemediğini ifade ederken kendisine yönelik aşağılayıcı sözler de kullandı. ABD Başkanı, Tarlov ekrandan ayrılana kadar yayını izlemeyeceğini açıkladı. 

"SESİNE TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Trump, Fox News yayınını izlerken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fox News'te seçim öncesi sonuçları izliyorum ama Jessica Tarlov'un sesine tahammül edemiyorum. Taş kadar aptal ama beni asıl rahatsız eden sesi. O ezik ekrandan ayrılana kadar başka bir yere geçmem gerekiyor. Daha sonra geri döneceğim!"

Kaynak: Haberler.com
Tüm alkışlar ona! Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdı

Tüm alkışlar ona! Tüm tribünleri tek tek gezdi, taraftar dakikalarca adını haykırdı
İspanya'da 69 kişinin öldüğü tren kazası sonrası bakan istifa etti

Ülkeyi yasa boğan facia sonrası beklenen istifa geldi
Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde

Aziz Yıldırım'ı ağlatan o sözleri yeniden gündemde
Kızılcahamam'da 4 kişilik ayı ailesi gece sokakta görüntülendi

Şehrin merkezinde kafalarına göre dolaştılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

Alenen başörtüsü düşmanlığı yaptı

Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu

Konu: Fon vurgunu! Kitabın ortasından konuşan imamın sözleri olay oldu
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı

Ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Kaleci Owono için harekete geçildi

Çarpıştığı futbolcu hayatını kaybetmişti! Hapse mi girecek?
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Kulüpten önce Fenerbahçe'nin yeni hocasını Rıdvan Dilmen açıkladı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki ünlü şarkıcı hakkında karar
Papa 14. Leo, ABD'deki Kongre ara seçimleri için oy kullandı

Tarihte bir ilk! Papa 14. Leo da oy kullandı