Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama Haber Videosunu İzle
Maç kadrosuna alınmayan Arda Güler'den ilk açıklama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in AEK ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan Arda Güler, İspanyol basınına konuştu. Kadroya alınmama nedeni sorulan Arda Güler, ''Sakatlığım yok. Hocamızın kararı'' dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu açıklanırken, milli futbolcu Arda Güler'in listede yer almaması dikkat çekti. Kararın ardından İspanyol basınına açıklamalarda bulunan genç yıldız, duruma açıklık getirdi.

''SAKATLIĞIM YOK''

Sakat olduğuna dair çıkan spekülasyonlara nokta koyan Arda Güler, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek, "Sakatlığım yok. Kadroda yer almamam tamamen hocamızın kararı" ifadelerini kullandı. 

MAÇ NE ZAMAN?

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda AEK ile oynayacağı maç 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. 

İlgili Haberler
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadıReal Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bakan Gürlek, fon vurgunu hakkında bu ifadeyi ilk kez kullandı

Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCabbar aga:

ingiliz futbol mafyasi ispanyada güçlü ve belingham arka planda kalmasın diye oynatilmiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Özcan:

Bir dahaki teknik direktörün 10 numarası olacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı

Harita hangi renge boyanacak? Trump'ın kritik sınavı başladı

Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım

Özel'den Erdoğan'a çağrı: Birlikte yapalım, iki elle oy vereceğiz
Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

Süper Lig devine haber gönderdi: Beni alın
Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon kanallarından radikal karar! Yeni dönem başlıyor

Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu

Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı

İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı