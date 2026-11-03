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Bahis cezası bitti! 45 yaşındaki golcüsüne kavuşuyorlar

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Bahis cezası bitti! 45 yaşındaki golcüsüne kavuşuyorlar
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TFF 3. Lig 2. Grup takımı Altay'ın 45 yaşındaki santrforu Murat Uluç, bahis soruşturması nedeniyle aldığı 12 aylık cezanın sona ermesiyle yeniden maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Sezon başından beri antrenmanlara katılan deneyimli oyuncu, teknik direktör Tuna Üzümcü'nün Etimesgut SK karşılaşmasında forma vermesi halinde sahada olacak. Murat Uluç'un eski takım arkadaşı da olan teknik direktör Tuna Üzümcü'den 1.5 yaş büyük olması dikkat çekiyor.

  • TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Altay'ın 45 yaşındaki santrforu Murat Uluç'un bahis soruşturmasında aldığı 12 ay müsabakalardan men cezası sona erdi.
  • Murat Uluç, cezası nedeniyle forma giyemediği 9 karşılaşmanın ardından Etimesgut SK ile oynanacak maçta görev alabilir.
  • Kariyerinde resmi maçlarda 154 gol atan Murat Uluç, 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasında 12 ay müsabakalardan men cezası alan 45 yaşındaki santrfor Murat Uluç, cezasının sona ermesiyle yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. 

1 YIL SONRA SAHALARA DÖNECEK

Sezon başından bu yana antrenmanlarda yer alan tecrübeli golcü, oynanan 9 karşılaşmada forma giyemedi. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün cumartesi günü deplasmanda oynanacak Etimesgut SK maçında şans vermesi halinde Murat Uluç'un görev yapabileceği ifade edildi.

154 GOL ATMAYI BAŞARDI

Kariyerinde resmi maçlarda 154 gol kaydeden Murat Uluç; 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor. Murat Uluç, 2019 yılında futbolu bırakarak kulüpte sportif direktör ve antrenör olarak görev aldıktan sonra Altay'ın transfer yasağıyla 2022'de sahalara geri dönmüştü. 

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN 1.5 YAŞ BÜYÜK

Daha önce futbolu 3 yıl bırakan Murat, yine 1 yıllık aradan sonra tekrar forma giymeye hazırlanıyor. Ligin en yaşlı futbolcusu olacak Murat Uluç, eski takım arkadaşı da olan teknik direktör Tuna Üzümcü'den 1.5 yaş büyük.

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