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Şanlıurfa'da aile faciası: Annesini ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşini yaraladı

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Şanlıurfa'da aile faciası: Annesini ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşini yaraladı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da aile faciası: Annesini ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşini yaraladı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cinnet getiren 22 yaşındaki genç, annesi ve iki kız kardeşine silahla saldırdı. Saldırı sonucunda anne Huriye Çiçek ile 25 yaşındaki kızı Zeynep Demircan yaşamını yitirdi, 11 yaşındaki Melikenur Demircan ise ağır yaralandı. Dehşet saçtıktan sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için güvenlik güçleri alarma geçti.

  • Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde 22 yaşındaki Halil D., annesi Huriye Çiçek (50) ve iki kız kardeşine tabancayla ateş açtı.
  • Saldırıda Zeynep Demircan (25) olay yerinde, anne Huriye Çiçek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; 11 yaşındaki Melikenur Demircan ağır yaralandı.
  • Olay yerinden kaçan Halil D.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı; soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve iki kız kardeşine tabancayla ateş açtı. Saldırıda anne ile 25 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, 11 yaşındaki kız kardeş ağır yaralandı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil D. (22) ile annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşleri Zeynep Demircan (25) ile Melikenur Demircan (11) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil D., yanındaki tabancayla annesi ve iki kız kardeşine ateş etti.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Zeynep Demircan, olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Huriye Çiçek ile 11 yaşındaki Melikenur Demircan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Huriye Çiçek, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Melikenur Demircan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinden kaçan Halil D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Samet Cetin:

mübarekler sörvayvırı

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