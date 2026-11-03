Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hepsi hastanelik oldu

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Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları tüketen aynı aileden 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mantar zehirlenmesi şüphesiyle sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 7 kişi, tedavileri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

MANTAR YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Olay, Şirvan ilçesine bağlı Kayahisar köyünün Kayalı mezrasında meydana geldi. Mezrada topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. Mantar zehirlenmesinden şüphelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

7 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 7 kişi, Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 7 kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA