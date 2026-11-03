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Kocaeli Derince'de yanan lüks otomobilde iş adamının cansız bedeni bulundu

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 112'ye kaza bildirimi gönderen lüks otomobil yandı; ekipler araçta iş adamının cansız bedenini buldu. Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından otomobil çekiciyle kaldırılırken, iş adamının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de lüks aracın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim göndermesiyle olay yerine giden ekipler, yanan otomobilin içerisinde iş adamının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Derince Taşköprü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 17.00 sıralarında 41 B 4001 plakalı Mercedes marka otomobilin kaza bildiriminde bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti. Yanan araçta yapılan incelemede iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda araştırma yaptı. Yaklaşlık 5 saat süren incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden çekildi. Zeynel A.'nın cenaze detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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