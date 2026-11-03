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Galatasaray, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi

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Galatasaray, Stuttgart karşısında kırmızı kart bekledi
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Galatasaray ile karşılaşan Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, karşılaşmanın ilk dakikalarında Mario Lemina’ya sert bir faul yaptı. İngiliz hakem Chris Kavanagh, pozisyonu sarı kartla geçiştirdi. Tribünlerden yoğun tepki gelmesine rağmen İngiliz hakem VAR’a çağrılmadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde RAMS Park'ta Stuttgart'ı ağırlayan Galatasaray, karşılaşmanın henüz başında hakem kararına tepki gösterdi.

ATAKAN KARAZOR'DAN SERT FAUL

Maçın 1. dakikasında Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor tarafından Mario Lemina'ya yapılan sert müdahale sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular ve tribünler kırmızı kart bekledi. 

SARI KARTLA GEÇİŞTİRİLDİ

Karşılaşmanın hakemi pozisyonun ardından Stuttgartlı Atakan Karazor'a sarı kart göstermeyi tercih etti. Kararın ardından Galatasaraylı oyuncular hakeme yoğun itirazda bulundu. . Tribünlerden de yoğun tepki gelmesine rağmen İngiliz hakem VAR’a çağrılmadı.

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