Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Turgutlu'da otomobile çarpan bisikletli küçük kız burnu kanamadan kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da otomobile çarpan bisikletli küçük kız burnu kanamadan kurtuldu Haber Videosunu İzle
Manisa Turgutlu'da otomobile çarpan bisikletli küçük kız burnu kanamadan kurtuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Damla Sokak'ta arkadaşıyla bisikletle yokuş aşağı inen küçük kız, hareket halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen kız yara almadan kurtuldu; ilk müdahaleyi araç sürücüsü yaparken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bisikletli küçük bir kızın otomobile çarptığı kazada küçük kız çocuğu burnu bile kanamadan kurtulurken kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Turgutlu ilçesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte bisikletle yokuş aşağı inen küçük kız çocuğu, sokağın sonunda hareket halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen kıza ilk müdahaleyi araç sürücüsü yaptı. Kız çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğu anlar sokak başındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti

Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara büyük zam! İşte oran
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı