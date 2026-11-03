Manisa Turgutlu'da otomobile çarpan bisikletli küçük kız burnu kanamadan kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bisikletli küçük bir kızın otomobile çarptığı kazada küçük kız çocuğu burnu bile kanamadan kurtulurken kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Turgutlu ilçesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte bisikletle yokuş aşağı inen küçük kız çocuğu, sokağın sonunda hareket halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen kıza ilk müdahaleyi araç sürücüsü yaptı. Kız çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğu anlar sokak başındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı