Grönland Parlamentosu ABD'ye 2 askeri üs yolunu açan güvenlik anlaşmasını onayladı

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Grönland Parlamentosunda ABD'nin Ada'daki askeri varlığının genişletilmesinin önünü açan güvenlik anlaşmasının onaylandığı bildirildi.

Grönland medyasındaki haberlere göre, ABD'nin Ada'daki askeri varlığının genişletilmesinin önünü açan savunma anlaşması için parlamentoda oylama yapıldı.

Anlaşma için 16 milletvekili "evet", 7 milletvekili "çekimser" oy kullanırken, aleyhte oy kullanan olmadı.

Güvenlik anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için Danimarka Parlamentosunda da onaylanması gerekiyor. Bu sürecin 12-19 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, 22 Eylül'de, ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza atmıştı.

Güvenlik anlaşması kapsamında ABD'nin Grönland'da 2 askeri üs kuracağı ifade edilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir Trump'ın, ABD'nin Grönland'da kontrolü sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu olmuştu.

Kaynak: AA