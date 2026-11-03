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İkisinde de çocuklar için boğulma riski var! Bakanlık satışını yasakladı

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İkisinde de çocuklar için boğulma riski var! Bakanlık satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, içeriğindeki küçük parçalar nedeniyle çocuklarda boğulma tehlikesi yaratan stres topu oyuncağı ile yine boğulma tehlikesi olan bir bisikletin satışının yasaklandığını açıkladı. Her iki ürünün de piyasadan toplatılacağı belirtildi.

  • Ticaret Bakanlığı, küçük parçalar nedeniyle boğulma riski taşıyan 'MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu' adlı oyuncağın piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.
  • Bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletinin boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi; ürünün satışı yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verildi.
  • Güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nin gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

Ticaret Bakanlığı, çocuklarda boğulma tehlikesi oluşturan iki ürün için harekete geçti. İçeriğindeki küçük parçalar nedeniyle risk taşıyan bir stres topu ile yine boğulma tehlikesi yaratan bir bisikletin satışı yasaklandı. Güvenlik standartlarına uymayan her iki ürünün de piyasadan toplatılmasına karar verildi.

STRES TOPU YASAKLANDI

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu' isimli oyuncağın çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi. Ürünün, küçük parçalar nedeniyle boğulma riski oluşturabileceği ve hava akışının engellenmesi durumunda ciddi tehlikelere yol açabileceği belirlendi. Söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklanırken piyasadan toplatılmasına karar verildi. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, ailelerimizin huzurunu güvence altına almak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine https://gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

BİR BİSİKLETİN SATIŞINA DA YASAK GETİRİLDİ

Yasaklanan bisiklet ile ilgili açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlere karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne https://gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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