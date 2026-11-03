Fethiyespor ile Eyüpspor kaldığı yerden devam edecek

Fethiyespor ile Eyüpspor kaldığı yerden devam edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Fethiye'deki aşırı yağış nedeniyle yarıda kalan Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşması, yarın Fethiye İlçe Stadı'nda ikinci yarıdan itibaren devam edecek. İlk yarıyı Eyüpspor 2-1 önde tamamlamıştı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda geçen hafta 28 Ekim Çarşamba günü Fethiye'deki yoğun yağış nedeniyle devre arasında yarıda kalan Fethiyespor- Eyüpspor müsabakası yarın tamamlanacak.
MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
Fethiye İlçe Stadı'nda ilk yarısını Eyüpspor'un 2-1 önde kapattığı randevu, saat 13.00'te başlayıp ikinci 45 dakikadan itibaren devam edecek. Karşılaşmanın ilk yarısında Eyüpspor'un gollerini 20'nci dakikada Pintor, 45'inci dakikada El Yamiq atarken, ev sahibi ekibin golünü 36'ncı dakikada penaltıdan Mehmet Kaan kaydetti.
TOP ZEMİNDE SEKMEYİNCE MAÇ ERTELENMİŞTİ
Hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları ikinci devre öncesi topun zeminde sekmemesi nedeniyle maçı tatil etme kararı vermişti. Federasyon maçı ertelemişti.