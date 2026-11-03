İsrail'e giden yolcu gemisinde bomba paniği! Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat var

İsrail'e giden yolcu gemisinde bomba paniği! Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'ın Siros Adası'ndan İsrail'in Hayfa kentine gidecek Panama bayraklı Crown Iris yolcu gemisine bomba ihbarı yapıldı. Kimliği belirsiz bir kişi, geminin gövdesine patlayıcı düzenek yerleştirildiğini iddia etti. Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat bulunurken ilk kontrollerde patlayıcıya rastlanmadı. Avrupa'da da bugün 6 yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
- Yunanistan'ın Siros Adası'ndan İsrail'in Hayfa kentine gidecek Panama bayraklı Crown Iris adlı yolcu gemisine bomba ihbarı yapıldı.
- Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat bulunuyor; ilk kontrollerde patlayıcı düzeneğe rastlanmadı.
- Avrupa'da Polonya ve İtalya'da ikişer, İspanya ve Bulgaristan'da birer yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı ve kontrollerde patlayıcı madde bulunmadı.
Yunanistan'dan İsrail'e gidecek olan yolcu gemisine yönelik bomba ihbarının ardından gemide inceleme başlatıldı.
Yunanistan'ın Siros Adası'ndan İsrail'in Hayfa kentine gidecek olan Panama bayraklı Crown Iris adlı yolcu gemisine yönelik bomba ihbarında bulunuldu. Kimliği belirsiz bir kişi, geminin gövdesine patlayıcı düzenek yerleştirildiğini iddia etti. Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat bulunduğu aktarıldı.
İLK KONTROLLERDE PATLAYICI ÇIKMADI
Sahil güvenlik ekipleri, patlayıcı madde arama köpeği ve bir dalgıcın desteğiyle gemide arama yaparken, özel bir sahil güvenlik birimi de olay yerine sevk edildi. İlk kontrollerde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Geminin seferine devam edebilmesi için sahil güvenlik uzmanlarının daha kapsamlı inceleme yapması bekleniyor.
AVRUPA'DA 6 YOLCU UÇAĞINDA BOMBA PANİĞİ
Avrupa'da ise bugün 6 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. Polonya ve İtalya'da ikişer, İspanya ve Bulgaristan'da ise birer yolcu uçağı, art arda gelen bomba ihbarlarının ardından incelemeye alınırken, yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.