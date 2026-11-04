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İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı

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İran'dan nükleer saldırı endişelerini artıran uyarı
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ABD'de ara seçimler devam ederken, Donald Trump'ın İran'a saldırma ihtimali güçlendi. Orta Doğu'da yeni savaşın ayak seslerinin duyulduğu bir ortamda İran vatandaşlarına nükleer saldırı durumunda yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. İran'ın açıklaması, ABD'nin nükleer saldırı ihtimali endişesini artırdı.

  • İran Kızılayı ve devlet basını, olası nükleer patlama veya radyasyon serpintisi durumunda halkın sağlam binalara sığınması, kapı ve pencereleri kapatarak havalandırmayı durdurması ve en az 24 saat kapalı alanda kalması yönünde rehber yayımladı.
  • İran devlet televizyonu, patlama ışığına bakılmaması, yere yatıp baş ve yüzün korunması, şok dalgası geçince en yakın binaya girilmesi ve pencerelerden uzak durulması uyarılarını duyurdu.
  • Rehberlerde 24 saat geçse bile dışarının güvenli sayılmaması ve resmî duyuruların takip edilmesi gerektiği belirtildi.

ABD ile yaşanan askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde İran yönetimi, vatandaşlarına olası bir nükleer patlama veya radyasyon serpintisi durumunda yapılması gereken acil durum kurallarını duyurdu.

İRAN'DAN VATANDAŞLARINA "NÜKLEER SALDIRI" UYARISI

İran Kızılayı ve devlet basını tarafından yayımlanan rehberlerde; halkın patlama anında sağlam binalara sığınması, kapı ve pencereleri kapatarak havalandırma sistemlerini durdurması ve en az 24 saat boyunca kapalı alanlarda kalması gerektiği belirtildi.

Bölgede yeni bir savaş ihtimalinin tartışıldığı bir sırada yapılan bu resmi açıklamalar, nükleer veya radyoaktif bir felaket riskine karşı duyulan endişeleri artırdı.

İran devlet televizyonu, vatandaşlarına nükleer saldırı durumunda şu uyarılarda bulundu:

  • Patlamanın ışığına bakmayın. Yere yatıp başınızı ve yüzünüzü koruyun.
  • Patlamanın şok dalgası geçince en yakın binaya girin. Pencerelerden uzak durun.
  • Sığınakta en az 24 saat kalmaya hazır olun.
  • Bulunduğunuz binada yangın çıkarsa veya bina çökme tehlikesi taşıyorsa daha güvenli bir yere geçin.
  • 24 saat geçse bile dışarının güvenli olduğunu düşünmeyin. Resmî duyuruları takip edin.
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Kaynak: Haberler.com
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