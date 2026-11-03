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İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar

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İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar Haber Videosunu İzle
İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar
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İstanbul'da şiddetli sağanak yağış hayatı felç etme noktasına getirirken, iş çıkışında toplu taşımaya akın eden vatandaşlar kabusu yaşadı. Birçok metro hattında adım atacak yer kalmadı. Zincirlikuyu metrobüs durağındaki merdivenlerde oluşan yaya kalabalığı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Merdivenlerde vatandaşların uzun süre beklediği görüldü.

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle karayolu trafiği durma noktasına gelirken, iş çıkış saatinde evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi. Birçok metro ve metrobüs hattında adım atacak yer kalmadı.

METROBÜS DURAĞINDA İLERLEYEMEDİLER

Ulaşımın kilitlendiği noktalardan biri de Zincirlikuyu metrobüs durağı oldu. İlerlemekte güçlük çeken kalabalık ve merdivenlerde oluşan uzun yaya kuyrukları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yoğunluk nedeniyle vatandaşların peronlara ulaşabilmek için uzun süre beklediği görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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