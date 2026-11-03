İstanbul'da hayat felç! Metrobüs durağında adım dahi atamadılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle karayolu trafiği durma noktasına gelirken, iş çıkış saatinde evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yöneldi. Birçok metro ve metrobüs hattında adım atacak yer kalmadı.

METROBÜS DURAĞINDA İLERLEYEMEDİLER

Ulaşımın kilitlendiği noktalardan biri de Zincirlikuyu metrobüs durağı oldu. İlerlemekte güçlük çeken kalabalık ve merdivenlerde oluşan uzun yaya kuyrukları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yoğunluk nedeniyle vatandaşların peronlara ulaşabilmek için uzun süre beklediği görüldü.

Kaynak: Haberler.com