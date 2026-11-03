Bakan Murat Kurum COP31 zirvesine 5 gün kala özel video yayınladı

Dünya genelinden temsilcileri Antalya'da buluşturacak COP31 için hazırlıklar sürerken, Bakan Murat Kurum'dan dikkat çeken bir video geldi. Uluslararası katılımla hazırlanan görüntülerde, zirveye yalnızca 5 gün kaldığı mesajı verildi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN AYNI MESAJ

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde geri sayımı hatırlatan bir video yayınladı. Videoda dünyanın farklı ülkelerinden temsilciler yer aldı. Katılımcılar, konferansın başlamasına son 5 gün kaldığını belirterek uluslararası buluşmaya dikkat çekti. Farklı ülkelerden gelen mesajların bir araya getirildiği video, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğinin önemini öne çıkardı. Antalya'daki konferans öncesinde verilen ortak mesaj, dünyanın farklı noktalarından temsilcilerin aynı hedef doğrultusunda buluşacağını bir kez daha gösterdi.

ANTALYA'DA DEV BULUŞMA 9 KASIM'DA BAŞLIYOR

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Değişikliği Konferansı, 9 Kasım 2026'da Antalya'da başlayacak. Uluslararası organizasyon, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünyanın farklı ülkelerinden temsilcileri bir araya getirecek. Konferansın temel gündeminde iklim kriziyle mücadele, sürdürülebilir bir gelecek oluşturulması ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yer alacak. Küresel sıcaklık artışı, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı alınabilecek önlemler, bu tür uluslararası iklim görüşmelerinin temel başlıkları arasında bulunuyor. Antalya'da gerçekleştirilecek buluşma da ülkelerin iklim politikalarını değerlendirmesi ve ortak çözüm arayışlarını sürdürmesi açısından önem taşıyor.