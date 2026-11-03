Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler Haber Videosunu İzle
Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maçın kolay geçmeyeceğini vurguladı. Fenerbahçe'nin güçlü ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu belirten Iraola, maçta güçlü başlayarak rakibin özgüvenini kırmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine rağmen oyun stilinde büyük değişiklik olmadığını ve orta sahada top kontrolü sağlamanın kritik olduğunu ifade etti.

  • Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacakları maçın kolay geçmeyeceğini söyledi.
  • Iraola, Fenerbahçe'nin çok iyi ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu, maçı kontrol altında tutup rakibin özgüven kazanmasına izin vermemeleri gerektiğini belirtti.
  • Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçta 9 puan topladı; Iraola, 12 puana ulaşmanın ilk 8 sıralaması için önemli olduğunu ifade etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un teknik direktörü Andoni Iraola, kolay maç olmayacağını söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'ndaki basın toplantısında konuşan Iraola, sarı-lacivertli takımın çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirtti.

''FENERBAHÇE ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİP''

Maça güçlü başlamaları gerektiğini vurgulayan Andoni Iraola, "Tamamen yarınki Fenerbahçe maçına odaklı şekilde geldik. Kolay olmayacağını biliyoruz. İstatistiklere bakıyoruz. Diğer İngiliz takımları da aynı şekilde, Türkiye'de oynaması her zaman zor. Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip, tecrübeye sahipler. Bu rekabeti nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Maça güçlü başlamamız gerekiyor ve hızlı şekilde momentumu alıp ellerindeki özgüveni kırmamız gerekiyor. Bu ligin daha başı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 9 puan bizim için oldukça büyük bir şans. 12 puana ulaşabilmemiz ilk 8 için çok önemli. Bu kulvarda böyle şeylerin zor olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

''BİZE ÇOK FAZLA ÜSTÜNLÜK KURABİLİRLER''

Fenerbahçe'nin zor bir süreçten geçtiğinin hatırlatılması üzerine Iraola, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, teknik direktörünü değiştirdiği bir dönemden geçiyor. Oyuncuları ve takımı biliyoruz. Bunda bir değişiklik yok. Analiz yapabileceğimiz bir durum var. Stillerini çok değiştirdiklerini düşünmüyorum. Bireysel olarak yetenekli oyuncular var. Onlara yönelik çalışmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var. Orta sahada topla çok zaman verirsek bu konuda sorun yaşayabiliriz. Maçı daha çok kontrol altında tutmamız gerekiyor. Özgüven kazanmalarına izini vermemeliyiz. Buraları nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Ne kadar güçlü başlarsak onlara daha az şans vereceğiz. Diğer türlü olursa bize çok fazla üstünlük kurabilirler."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı

Futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı!
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Şalvarları giyip tüfekleri kaptılar! Hedefi 12'den vuruyorlar

Görüntü Konya'dan! Sayıları 100'e ulaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
Adana'da çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından vurulan Dilan Öztürk: Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlar

Silah tutukluk yaptı, ölümden döndü! 'Son duanı et' demişti
Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz

Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Uyarıların ardından İstanbul'da çile başladı