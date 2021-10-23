Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisindeki "Seyfi" karakteriyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi yüzünden 59 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun zamansız ölümü sanat dünyasını yıktı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü isimler, duygularını dile getirdi.

ANKARA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANACAK

Hastanede yapılan 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamayan usta oyuncu, çocuklarının yaşadığı Ankara'da toprağa verilecek. Öte yandan oyuncunun ölmeden önce sette çekilen son görüntüsü de ortaya çıktı. Videoda Kuruçay'ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle eğlenceli anları göze çarpıyor.

İşte ünlü isimleri Kemal Kuruçay için paylaşımları...

ŞORAY UZUN

SUZAN KARDEŞ

ORHAN AYDIN

BÜLENT EMRAH PARLAK

ECEM ÖZKAYA

ŞEYLA HALİS

SABAHAT AKKİRAZ

ŞAHİN IRMAK

IŞIN KARACA

ZEYNEP SEVER DEMİREL

AYŞE TOLGA