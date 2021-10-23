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Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Seksenler dizisinin sevilen oyuncularından Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun ani ölümü başta Seksenler dizisi oyuncuları olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisindeki "Seyfi" karakteriyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi yüzünden 59 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun zamansız ölümü sanat dünyasını yıktı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü isimler, duygularını dile getirdi.

Hastanede yapılan 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamayan usta oyuncu, çocuklarının yaşadığı Ankara'da toprağa verilecek. Öte yandan oyuncunun ölmeden önce sette çekilen son görüntüsü de ortaya çıktı. Videoda Kuruçay'ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle eğlenceli anları göze çarpıyor.

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
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Ecem Altan
Ecem Altan
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