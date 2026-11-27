Amasya'da fayans ustasına kedi çırak! İnşaatta bulduğu Pamuk yanından ayrılmıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da cami inşaatında fayans döşeyen 59 yaşındaki Sinan Kaplan, bir gün önce üşümüş halde yanına gelen yavru kediyi ısıtıp besledi. 'Pamuk' adını verdiği kedi o günden beri ustanın yanından ayrılmıyor, çalışırken omzuna ve sırtına çıkıyor. Kaplan, "Ben usta, Pamuk çırak" diyor.
- Amasya'da fayans ustası Sinan Kaplan (59), Hacı Tevfik Efendi Camisi'nin lavabo bölümünde fayans döşerken bulduğu 'Pamuk' adlı yavru kediyi soğuktan koruyup besledi.
- Üşümüş halde bulunan yavru kedi, ısıtılıp beslendikten sonra Kaplan'ın yanından ayrılmıyor ve fayans döşerken omzuna ve sırtına çıkıyor.
- Kaplan, kediyi 'çırak' olarak nitelendirerek 'Ben usta, Pamuk çırak' ifadesini kullandı.
AMASYA'da fayans ustası Sinan Kaplan (59), inşaatta bulduğu ve 'Pamuk' adını verdiği yavru kediyi soğuktan koruyup besledi. Fayans döşerken kedinin omzuna ve sırtına çıktığını söyleyen Kaplan, "Pamuk'u yetiştiriyorum. Ben usta, Pamuk çırak" dedi.
ÜŞÜMÜŞ HALDE GELDİ, BİR DAHA GİTMEDİ
Hacı Tevfik Efendi Camisi'nin lavabo bölümünde fayans döşeyen inşaat ustası Sinan Kaplan, bir gün önce bulduğu 'Pamuk' isimli kediyi soğuktan koruyarak besledi. Kedi, Kaplan'ın yanından ayrılmamaya başladı. Sinan Kaplan fayans döşerken Pamuk, omzuna ve sırtına çıktı.
Yavru kediyle tanışma hikayesini anlatan Kaplan, "İsmi Pamuk. Dün geldi yanımıza, bizi buldu. Biraz üşümüştü. Sevdik, ısıttık. Ondan sonra alıştı, daha da gitmiyor yanımızdan" dedi.
"DERZLERİ OLMAMIŞ" DİYOR
Kaplan, Pamuk'un işte de yanında olduğunu şu sözlerle anlattı: "Ben buranın fayanslarını yapıyorum. Bu benim yardımcım şu anda. Benimle beraber harca bakıyor, 'Derzleri olmamış' diyor. 'Biraz yukarı olmuş' diyor. Pamuk'u yetiştiriyorum. Ben usta, Pamuk çırak."